2019-06-03T10:55:19+03:00
Происшествия

Житель Тульской области пытался украсть рюкзак у женщины

В полиции выясняют детали и обстоятельства происшествия
Мария ВЛАСОВА
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Житель Алексина пытался украсть рюкзак у женщины, который она несла за спиной. Нападение произошло в ночь на воскресенье на территории районного центра. По предварительным данным, злоумышленник подбежал сзади к потерпевшей, ударил её и попытался снять рюкзак. Однако завершить начатое ему не удалось, и он убежал.

Полицейские установили личность и местонахождения злоумышленника, а также возможных очевидцев произошедшего. Ранее судимый за кражу безработный местный житель был изобличен в попытке совершить грабеж. В полиции выясняют детали и обстоятельства происшествия, опрашивают очевидцев случившегося, сообщают в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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