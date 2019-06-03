Житель Тульской области пытался украсть рюкзак у женщины
Житель Алексина пытался украсть рюкзак у женщины, который она несла за спиной. Нападение произошло в ночь на воскресенье на территории районного центра. По предварительным данным, злоумышленник подбежал сзади к потерпевшей, ударил её и попытался снять рюкзак. Однако завершить начатое ему не удалось, и он убежал.
Полицейские установили личность и местонахождения злоумышленника, а также возможных очевидцев произошедшего. Ранее судимый за кражу безработный местный житель был изобличен в попытке совершить грабеж. В полиции выясняют детали и обстоятельства происшествия, опрашивают очевидцев случившегося, сообщают в УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU