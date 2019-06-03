Четыре населенных пункта тульского Заречья останутся без воды

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-03T10:08:10+03:00

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа

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Четыре населенных пункта Зареченского округа останутся без воды. Речь о п. Рождественский, д. Рождественка, д. Ульяновка, д. Семеновка. Пониженное давление холодного водоснабжения ожидается 5 июня с 8.00 до 8.00 6 июня.

Это связано с профилактическими работами по подготовке к работе в зимних условиях Обидимского водозабора, сообщает АО «Тулагорводоканал». По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU