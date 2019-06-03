В Тульской области "Опель" cъехал в кювет: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:04 2019-06-03T09:05:07+03:00

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3 июня на 274 км трассы М-4 "Дон" автомобиль "Опель Виваро" cъехал в кювет. Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 02:24. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ДТП пострадали люди.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU