В Тульской области "Опель" cъехал в кювет: есть пострадавшие
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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3 июня на 274 км трассы М-4 "Дон" автомобиль "Опель Виваро" cъехал в кювет. Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 02:24. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ДТП пострадали люди.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU