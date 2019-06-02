2019-06-02T00:32:01+03:00
Общество

В Туле стартовала детская летняя оздоровительная кампания стартовала

Анна ЖУКОВА
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1 июня во всех образовательных организациях города прошли праздники, посвященные Международному дню защиты детей, а также открылись лагеря дневного пребывания детей.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая проинспектировала сегодня организацию лагерей в центрах образования №№ 24, 27 и 36. Проверено состояние комнат активных игр и отдыха, организации питьевого режима и работы пищеблока, расписание дневного пребывания. Особое внимание уделено работе ЧОП по вопросам обеспечения безопасности, а также санитарному состоянию территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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