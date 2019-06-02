2019-06-02T00:30:55+03:00
Происшествия

В Щекинском районе 18 человек тушили пожар в производственном помещении

Анна ЖУКОВА
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1 июня в 01:45 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в кирпичном строении, расположенном по адресу: Щекинский район, п. Шахты.

На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. По прибытии на место происшествия в 01:51, пожарные приступили к ликвидации горения. В 02:10 пожар был потушен.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорели отходы производства.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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