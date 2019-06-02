В Туле отметили 175-летие со дня рождения В.Д. Поленова

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-02T00:13:40+03:00

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1 июня в Доме Дворянского собрания состоялся торжественный вечер, посвященный празднованию 175-летия со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова.

Торжественная церемония началась с памятного гашения художественной почтовой марки, посвященной 175-летию со дня рождения художника. На ней изображена картина В.Д. Поленова «Заросший пруд», на полях почтового блока — портрет художника работы И.Е. Репина на фоне интерьера Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова, а также логотип Российской академии художеств. Марка выпущена тиражом 30 тысяч экземпляров.

Приветственный адрес Губернатора Алексея Дюмина зачитал его заместитель Сергей Егоров. В нем, в частности, говорится:

мастером, и сегодня являются предметом изучения в профессиональной среде, привлекают ценителей живописи. Благодаря труду нескольких поколений работников музея-заповедника Поленова здесь многие годы удается сохранять неповторимую атмосферу жизни и творчества художника».

В адресе Алексей Дюмин поблагодарил директора музея-заповедника Наталью Поленову, главного хранителя музея-заповедника Наталию Грамолину и весь коллектив музея за вклад в сохранение культурного наследия Тульской области.

Заместителю Губернатора и Наталье Поленовой были вручены памятные рамы с только что погашенными марками.

Руководитель Управления Министерства культуры РФ по ЦФО Николай Чернышев зачитал приветственный адрес министра культуры РФ Владимира Мединского.

Наталья Поленова поблагодарила Губернатора Алексея Дюмина за поддержку музея и подарки. Напомним, по случаю юбилея глава региона подарил музею подлинник картины В.Д. Поленова «Осенний пейзаж. Бехово», приобретенный у частного коллекционера. По инициативе Алексея Дюмина Фонд развития Тульской области «Перспектива» приобрел для музея открытую сцену для проведения театральных фестивалей и автомобиль для передвижных выставок.

Наталия Грамолина обратилась к собравшимся с благодарностью за участие в жизни музея.

Участники мероприятия посетили выставку «В.Д. Поленов из собрания Тульского художественного музея». Картины предоставлены из постоянной экспозиции и запасников. Также работала фотовыставка «Жизнь художника» из архивных материалов музея-заповедника В.Д. Поленова

ИСТОЧНИК KP.RU