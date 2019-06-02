2019-06-02T00:02:59+03:00
Общество

Министерство сельского хозяйства провело благотворительную акцию в Доме ребенка

Анна ЖУКОВА
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1 июня в Тульском областном специализированном доме ребёнка №1 состоялась совместная благотворительная акция министерства сельского хозяйства Тульской области, руководителей сельскохозяйственных предприятий региона и информационного агентства «Регион 71».

Организаторы акции привезли ребятам белевские сладости, молочные продукты, а также месячный запас подгузников.

Была организована праздничная программа с шоу мыльных пузырей.

«Любовь, забота, внимание, чувство защищенности необходимо всем детям, вне зависимости от того, в семье они живут или нет. Задача взрослых – приложить максимум усилий, чтобы все дети могли расти, воспитываться и обучаться в лучших условиях. Сегодняшний праздник – малая часть того, что мы можем сделать для этих малышей», - отметил заместитель председателя правительства Тульской области – министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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