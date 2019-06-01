Международный фестиваль Крапивы проходит под Тулой

СЕГОДНЯ 18:36 2019-06-01T18:36:36+03:00

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Ежегодно в первый месяц лета в селе Крапивна, что недалеко от Тулы, проводится Международный фестиваль Крапивы.

В этом старинном селе, в прошлом – уездном городе, крапиву любят и ценят. Она не только стала символом Фестиваля Крапивы, но и является символом города – ее ветки изображены на его гербе. Традиционно, начиная с 2002 года, фестиваль проводится в июне.

С каждым годом на фестиваль приезжают все больше туристов, в том числе, иностранцев.

Праздничное действо происходит одновременно на нескольких площадках под открытым небом. В концертной программе – выступления музыкальных, танцевальных и театральных коллективов. Также на улицах городка появляются скоморохи, ряженые и коробейники, которые веселят народ и зазывают на разные веселые конкурсы.

Один из самых популярных – крапивные бои. Только самые смелые решаются поучаствовать, остальные же с удовольствием следят за происходящим в качестве зрителей.

Также на фестивале можно – пройти «крещение» крапивой и отведать различные кулинарные изыски, конечно же, с крапивой: щи, пирожки, салаты.

Здесь же можно купит на память сувениры из стекла, кожи, войлока, льна, бисера и различные изделия народного промысла.

Музыкальная составляющая в этом году также насыщенная. Это группы «Канарейка и К» и «Rom'n'roll» из Тулы, «Корни озер» и «Пятеро» из Москвы, «Сбитень» из Санкт- Петербурга. Хэдлайнером фестиваля станут также гости из Москвы – группа «Обе две».

Фестиваль продлится до 22:00. В конце организаторы обещают красочный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU