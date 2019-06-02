2019-06-01T23:53:42+03:00
Общество

Сезон открыт: где купаться в Туле?

Анна ЖУКОВА
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Купальный сезон продлится с 1 июня по 31 августа. В Туле купание официально разрешено в 8-и водоемах:

- в Зареченском территориальном округе – зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково), пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);

- в Привокзальном территориальном округе – зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщевка);

- в Пролетарском территориальном округе – зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое);

- в Советском территориальном округе – зона отдыха на среднем пруду в ЦПКиО им. П.П. Белоусова;

- в Центральном территориальном округе – зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое), (муниципальная), зона отдыха реки Воронка, пляжи №№ 1, 2.

На всех разрешенных пляжах работают спасательные посты, обеспеченные необходимыми плавсредствами, спасательным снаряжением и оборудованием. В зонах отдыха установлены туалеты и контейнеры для сбора отходов, насыпаны пляжи, обустроены автостоянки.

Сотрудники МЧС ещё раз напоминают - безопасно купаться можно только на санкционированных пляжах!

ИСТОЧНИК KP.RU

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