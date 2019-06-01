Алексей Дюмин обратился к жителям Тульской области в связи с Днем защиты детей
«Уважаемые жители Тульской области!
Сегодня весь мир отмечает День защиты детей. Мы всегда должны помнить о своей огромной ответственности перед подрастающим поколением. Наш долг – уберечь детей от любых опасностей и угроз, привить им нравственные ценности, обеспечить достойное образование, создать все возможности для самореализации. Эту важнейшую задачу можно решить только совместными усилиями власти и общества.
Сегодня в Тульской области мы многое делаем для того, чтобы каждый ребенок посещал детский сад, учился в комфортных условиях и раскрывал свои таланты. Регион развивает систему образования, уделяет большое внимание организации летнего оздоровительного отдыха.
Давайте вместе приложим все силы к тому, чтобы наши дети росли в любви и благополучии, были здоровы и счастливы», - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU