Алексей Дюмин обратился к жителям Тульской области в связи с Днем защиты детей

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-01T14:12:45+03:00

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«Уважаемые жители Тульской области!

Сегодня весь мир отмечает День защиты детей. Мы всегда должны помнить о своей огромной ответственности перед подрастающим поколением. Наш долг – уберечь детей от любых опасностей и угроз, привить им нравственные ценности, обеспечить достойное образование, создать все возможности для самореализации. Эту важнейшую задачу можно решить только совместными усилиями власти и общества.

Сегодня в Тульской области мы многое делаем для того, чтобы каждый ребенок посещал детский сад, учился в комфортных условиях и раскрывал свои таланты. Регион развивает систему образования, уделяет большое внимание организации летнего оздоровительного отдыха.

Давайте вместе приложим все силы к тому, чтобы наши дети росли в любви и благополучии, были здоровы и счастливы», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU