В Туле 31 мая состоялось открытие театрального фестиваля «Кремлевские сезоны».

СЕГОДНЯ 13:45 2019-06-01T13:45:50+03:00

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Вечером в минувшую пятницу, 31 мая, на территории Тульского кремля раскинулась творческая площадка. Белорусский академический театр представил балет «Титаник». Часовое действо происходило в сопровождении симфонического оркестра. Насладиться прекрасным пришли около тысячи человек.

Фестиваль стал частью обширной программы, подготовленной в регионе в рамках объявленного в России Года театра. Профессиональные и любительские театральные коллективы будут выступать на площадках в центре города каждую субботу. Помимо театральных постановок зрителей побалуют музыкальными спектаклями и концертами.

Фестиваль «Кремлевские сезоны» продлится до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU