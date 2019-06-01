На Казанской набережной состоится Фестиваль-квест «Общий сбор» по городам Тульской засечной черты

СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-01T14:11:53+03:00

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2 июня на Казанской набережной Тулы состоится фестиваль-квест «Общий сбор» по городам Тульской засечной черты. Мероприятие посвящено празднованию в 2020 году 500-летия Тульского кремля.

Зрители и участники погрузятся в атмосферу разных исторических эпох, познакомятся с обмундированием и вооружением русской армии, начиная со Средневековья и заканчивая современностью. В программе: интерактивные зоны на биваках, театрализованная историческая реконструкция штурма крепостной стены, дефиле исторического костюма, работа «Богатырской заставы» и ремесленной площадки «Добродей», водные соревнования на катамаранах, концерт.

Фестиваль пройдет с 11:00 до 17:00

ПРОГРАММА

11:00–17:00 – работа военно-исторических биваков;

11:00–17:00 – работа игровой зоны «Богатырская застава» и ремесленной площадки «Добродей»;

12:00–16:30 – соревнования по водному туризму на р. Упе среди туристических клубов Тульской области;

13:00–14:00 – концертная программа;

15:00–15:30 – дефиле исторического костюма;

15:30–16:30 – концертная программа;

16:30–17:00 – театрализованная историческая реконструкция эпизода штурма крепости.

ИСТОЧНИК KP.RU