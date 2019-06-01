На Казанской набережной состоится Фестиваль-квест «Общий сбор» по городам Тульской засечной черты
2 июня на Казанской набережной Тулы состоится фестиваль-квест «Общий сбор» по городам Тульской засечной черты. Мероприятие посвящено празднованию в 2020 году 500-летия Тульского кремля.
Зрители и участники погрузятся в атмосферу разных исторических эпох, познакомятся с обмундированием и вооружением русской армии, начиная со Средневековья и заканчивая современностью. В программе: интерактивные зоны на биваках, театрализованная историческая реконструкция штурма крепостной стены, дефиле исторического костюма, работа «Богатырской заставы» и ремесленной площадки «Добродей», водные соревнования на катамаранах, концерт.
Фестиваль пройдет с 11:00 до 17:00
ПРОГРАММА
11:00–17:00 – работа военно-исторических биваков;
11:00–17:00 – работа игровой зоны «Богатырская застава» и ремесленной площадки «Добродей»;
12:00–16:30 – соревнования по водному туризму на р. Упе среди туристических клубов Тульской области;
13:00–14:00 – концертная программа;
15:00–15:30 – дефиле исторического костюма;
15:30–16:30 – концертная программа;
16:30–17:00 – театрализованная историческая реконструкция эпизода штурма крепости.
ИСТОЧНИК KP.RU