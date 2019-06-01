Под Тулой минивэн влетел в столб: водитель погиб, 5 человек в больнице
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В субботу, 1 июня, около 7:00 утра на 249-м километре трассы М4 «Дон» произошло серьезное ДТП.
По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Caravelle, двигаясь в северном направлении, не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в опору ЛЭП.
В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, 5 пассажиров были госпитализированы с различными травмами.
В ГИБДД проводится работа по установлению причин и обстоятельств случившегося. Предположительно, водитель мог уснуть за рулем.
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ИСТОЧНИК KP.RU