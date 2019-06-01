Под Тулой минивэн влетел в столб: водитель погиб, 5 человек в больнице

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-01T14:04:15+03:00

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В субботу, 1 июня, около 7:00 утра на 249-м километре трассы М4 «Дон» произошло серьезное ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Caravelle, двигаясь в северном направлении, не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в опору ЛЭП.

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, 5 пассажиров были госпитализированы с различными травмами.

В ГИБДД проводится работа по установлению причин и обстоятельств случившегося. Предположительно, водитель мог уснуть за рулем.

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ИСТОЧНИК KP.RU