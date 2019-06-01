В Туле проходит фестиваль идей и технологий «Rukami.Тулатех-2019»

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-01T00:50:47+03:00

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1 и 2 июня в Туле на площадке индустриального кластера «Октава» пройдёт Фестиваль идей и технологий «Rukami.Тулатех-2019».

Rukami включает в себя серию региональных мероприятий, демонстрирующих проекты технического творчества, лучшие из которых будут представлены в Москве. Ключевое событие проекта — Международный фестиваль Rukami — соберёт технологических энтузиастов из России и зарубежных стран, объединит лучшие практики и форматы.

В рамках проекта проводится образовательно-нетворкинговая программа для управляющих команд кружков, которая позволит им не только привлекать новую аудиторию, но и удерживать ее, формируя устойчивое сообщество.

В рамках фестиваля все желающие смогут посетить целый ряд интересных лекций и мастер-классов разного уровня сложности, среди которых: cоздание изделий с использованием лазерного станка с ЧПУ и 3D-принтера, работа с паяльной станцией, программирование компьютерных игр, Scratch, Биотехнолог-профессия будущего, бумажное моделирование и многие другие.

Фестиваль откроет свои двери для всех желающих 1 июня в 12:00. Принять участие в мероприятиях смогут не только дети, но и взрослые.

ИСТОЧНИК KP.RU