1 июня состоится традиционный Фестиваль Крапивы. ПРОГРАММА
Фестиваль состоится 1 июня 2019 года.
Что нужно сделать, чтобы на целый год получить здоровье, благосостояние, любовь, удачу? Чтобы зарядиться силой земли и осознать себя частью времени, природы, жизни? Всего лишь оставить на один день все дела, приехать в Крапивну и обжечься здесь крапивой!
Удивительный городок, почти не изменившийся за полторы сотни лет, которому крапива подарила название. А ещё - силу, стойкость и красоту. Крапивна - уникальный музей под открытым небом, в котором оживают легенды средних веков и неторопливый XIX век. И где растет особенная крапива, приносящая счастье.
Каждый год, в начале лета, когда городок утопает в свежей зелени, а крапива набирает целебную силу, мы устраиваем праздник в ее честь. Фестиваль Крапивы – это много хорошей музыки в стиле этно и джаз, уникальные крапивные бои, всё самое вкусное по традиционным и авторским рецептам (и конечно же много-много еды с крапивой), всё самое лучшее от мастеров из разных регионов России на ярмарке, где можно купить сувенир на любой вкус или поучаствовать в уникальных мастер-классах, например, по изготовлению крапивной нити, всё самое интересное про историю Крапивны и крапивы в музее и на научно-популярных площадках, всё самое историческое на площадке исторической реконструкции… В общем, всё самое-самое отличное и крапивное!
Зачем долго рассказывать? Лучше один раз увидеть!
Забудьте о проблемах, усталости и повседневных вопросах!
Приезжайте обжечься крапивой!
ПРОГРАММА XVII ФЕСТИВАЛЯ КРАПИВЫ
Музыкальная сцена
Начало программы в 12.00
12.00 - Губернаторский джазовый оркестр
13.30 - Группа «Канарейка и К» (Тула)
15.00 - Группа «Корни озёр» (Москва)
16.30 - Группа «Сбитень» (С.-Пб.)
18.00 - Группа «Rom'n'rollBand» (Тула)
20.00 - Группа «Обе две» (Москва)
Площадка крапивных боев
С 12.00 до 19.00.
Крапивные бои – уникальный вид спорта, поучаствовать в соревнованиях по которому можно только на фестивале Крапивы.
Любой желающий может принять участие в трёх различных состязаниях. Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании.
Музейная улица
мастер-класс по изготовлению крапивной нити - с 12.00. до 19.00.
мастер-класс по рисованию (крапивный натюрморт и крапивный портрет) - с 12.00. до 19.00.
фотовыставки о крапивне и крапиве.
фотозона с тантамаресками по эскизам сергея сачкова «привет из крапивны!»
музейная почта «привет из крапивны!» - с 12.00 до 19.00.
Мастер-классы отдела народного творчества музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" - с 12.00 до 19.00.
Еда с крапивой
С 12.00 до 23.00.
Крапивная кулинария – это всё самое вкусное с крапивой и не только для гостей Фестиваля.
Всеми участниками кулинарной составляющей праздника подготовлены специальные крапивные меню. На фестивале можно будет попробовать блюда и напитки с крапивой по рецептам кухни разных народов.
Ярмарка ремесел и мастер-классы
С 12.00 до 19.00.
На время фестиваля центральная площадь Крапивны превращается в ярмарочную.
Всё самое лучшее от мастеров и компаний из разных регионов России - изделия ручной работы, многочисленные сувениры, уникальные мастер-классы.
Экскурсии и выставки в Крапивенском музее
С 9.00 до 20.00.
Катание на лошадях, лучный и страйкбольный тиры, детские аттракционы.
ИСТОЧНИК KP.RU