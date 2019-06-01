1 июня состоится традиционный Фестиваль Крапивы. ПРОГРАММА

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-01T00:47:02+03:00

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Фестиваль состоится 1 июня 2019 года.

Что нужно сделать, чтобы на целый год получить здоровье, благосостояние, любовь, удачу? Чтобы зарядиться силой земли и осознать себя частью времени, природы, жизни? Всего лишь оставить на один день все дела, приехать в Крапивну и обжечься здесь крапивой!

Удивительный городок, почти не изменившийся за полторы сотни лет, которому крапива подарила название. А ещё - силу, стойкость и красоту. Крапивна - уникальный музей под открытым небом, в котором оживают легенды средних веков и неторопливый XIX век. И где растет особенная крапива, приносящая счастье.

Каждый год, в начале лета, когда городок утопает в свежей зелени, а крапива набирает целебную силу, мы устраиваем праздник в ее честь. Фестиваль Крапивы – это много хорошей музыки в стиле этно и джаз, уникальные крапивные бои, всё самое вкусное по традиционным и авторским рецептам (и конечно же много-много еды с крапивой), всё самое лучшее от мастеров из разных регионов России на ярмарке, где можно купить сувенир на любой вкус или поучаствовать в уникальных мастер-классах, например, по изготовлению крапивной нити, всё самое интересное про историю Крапивны и крапивы в музее и на научно-популярных площадках, всё самое историческое на площадке исторической реконструкции… В общем, всё самое-самое отличное и крапивное!

Зачем долго рассказывать? Лучше один раз увидеть!

Забудьте о проблемах, усталости и повседневных вопросах!

Приезжайте обжечься крапивой!

ПРОГРАММА XVII ФЕСТИВАЛЯ КРАПИВЫ

Музыкальная сцена

Начало программы в 12.00

12.00 - Губернаторский джазовый оркестр

13.30 - Группа «Канарейка и К» (Тула)

15.00 - Группа «Корни озёр» (Москва)

16.30 - Группа «Сбитень» (С.-Пб.)

18.00 - Группа «Rom'n'rollBand» (Тула)

20.00 - Группа «Обе две» (Москва)

Площадка крапивных боев

С 12.00 до 19.00.

Крапивные бои – уникальный вид спорта, поучаствовать в соревнованиях по которому можно только на фестивале Крапивы.

Любой желающий может принять участие в трёх различных состязаниях. Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании.

Музейная улица

мастер-класс по изготовлению крапивной нити - с 12.00. до 19.00.

мастер-класс по рисованию (крапивный натюрморт и крапивный портрет) - с 12.00. до 19.00.

фотовыставки о крапивне и крапиве.

фотозона с тантамаресками по эскизам сергея сачкова «привет из крапивны!»

музейная почта «привет из крапивны!» - с 12.00 до 19.00.

Мастер-классы отдела народного творчества музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" - с 12.00 до 19.00.

Еда с крапивой

С 12.00 до 23.00.

Крапивная кулинария – это всё самое вкусное с крапивой и не только для гостей Фестиваля.

Всеми участниками кулинарной составляющей праздника подготовлены специальные крапивные меню. На фестивале можно будет попробовать блюда и напитки с крапивой по рецептам кухни разных народов.

Ярмарка ремесел и мастер-классы

С 12.00 до 19.00.

На время фестиваля центральная площадь Крапивны превращается в ярмарочную.

Всё самое лучшее от мастеров и компаний из разных регионов России - изделия ручной работы, многочисленные сувениры, уникальные мастер-классы.

Экскурсии и выставки в Крапивенском музее

С 9.00 до 20.00.

Катание на лошадях, лучный и страйкбольный тиры, детские аттракционы.

ИСТОЧНИК KP.RU