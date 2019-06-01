Погода в Туле 1 и 2 июня: настраиваемся на лето

СЕГОДНЯ 00:09 2019-06-01T00:42:27+03:00

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Расслабьтесь, на этот раз прогноз погоды будет на удивление хорошим. Лето же! Жара на некоторое время позволит от себя отдохнуть, но она вернётся уже к концу предстоящей недели. Грозы, ливни, ураган, град — всего этого тоже не будет. Так что ни зонты, ни крем для загара вам не понадобятся.

В первый день лета с отходом атмосферного фронта будет тепло и сухо. Днём в субботу, 1 июня, в Туле ожидается +23…+26°С. Ночью синоптики прогнозируют малооблачность с температурой около +11…+13°С. Ветер западный, 4-10 м/с. Атмосферный фон понизится до 749 мм рт. ст., что около нормы.

2 июня, в воскресенье, температурный режим будет соответствовать климатической норме. Столбики термометров днем поднимутся до +25°С, а ночью опустятся до +11…+13°С. Ветер западный, северо-западный, 3-9 м/с. Атмосферное давление опустится до 748 мм рт. ст., что также около нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU