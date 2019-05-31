СЕГОДНЯ 17:53 2019-05-31T17:54:06+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подарил музею-заповеднику В.Д. Поленова картину художника - подлинник «Осенний пейзаж. Бёхово». Глава региона вручил подарок по случаю 175-летия со дня рождения Василия Поленова.

Картина приобретена у частного коллекционера. Работа относится к позднему периоду творчества художника.

Директор музея-заповедника В.Д. Поленова Наталья Поленова поблагодарила Алексея Дюмина за подарок, который станет достойным пополнением коллекции, а также за огромное внимание к музею.

Напомним, что на внебюджетные средства к празднованию юбилейных торжеств по инициативе Алексея Дюмина для музея были приобретены открытая сцена для проведения театральных фестивалей и автомобиль для передвижных выставок по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU