Алексей Дюмин подарил музею-заповеднику В.Д. Поленова картину художника
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подарил музею-заповеднику В.Д. Поленова картину художника - подлинник «Осенний пейзаж. Бёхово». Глава региона вручил подарок по случаю 175-летия со дня рождения Василия Поленова.
Картина приобретена у частного коллекционера. Работа относится к позднему периоду творчества художника.
Директор музея-заповедника В.Д. Поленова Наталья Поленова поблагодарила Алексея Дюмина за подарок, который станет достойным пополнением коллекции, а также за огромное внимание к музею.
Напомним, что на внебюджетные средства к празднованию юбилейных торжеств по инициативе Алексея Дюмина для музея были приобретены открытая сцена для проведения театральных фестивалей и автомобиль для передвижных выставок по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU