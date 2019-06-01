Президента Владимира Путина пригласили в Тулу опробовать беспилотный локомотив

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-01T00:47:44+03:00

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В минувший четверг, 30 мая, Владимир Путин провел совещание по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта. Перед совещанием ему представили последние разработки в этой области. Президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова рассказала, в частности, о продуктах для беспилотных железнодорожных локомотивов. По её словам, внедрение смарт-поездов уже улучшило трафик на 15%. РЖД планирует широкое внедрение таких технологий и возможные поставки в Индию и Китай.

Пользуясь случаем, Ольга Ускова пригласила Владимира Путина в Тулу, где можно будет оценить такие поезда в действии.

— В июле уже можно будет покататься. Если найдете время, приезжайте в Тулу на локомотивную станцию, - сказала глава компании.

Принял ли глава государства приглашение — не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU