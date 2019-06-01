Президента Владимира Путина пригласили в Тулу опробовать беспилотный локомотив
В минувший четверг, 30 мая, Владимир Путин провел совещание по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта. Перед совещанием ему представили последние разработки в этой области. Президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова рассказала, в частности, о продуктах для беспилотных железнодорожных локомотивов. По её словам, внедрение смарт-поездов уже улучшило трафик на 15%. РЖД планирует широкое внедрение таких технологий и возможные поставки в Индию и Китай.
Пользуясь случаем, Ольга Ускова пригласила Владимира Путина в Тулу, где можно будет оценить такие поезда в действии.
— В июле уже можно будет покататься. Если найдете время, приезжайте в Тулу на локомотивную станцию, - сказала глава компании.
Принял ли глава государства приглашение — не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU