Погода в Туле 1 июня: дождь и жара
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
1 июня 2019 года в Туле и Тульской области переменная облачность.
Ночью местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо – менее 1 мм), местами туман (видимость 500-800 м).
Днем без осадков.
Ветер северо-западный с порывами 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +12…+17°С, днем +21…+26°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU