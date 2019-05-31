Погода в Туле 1 июня: дождь и жара

СЕГОДНЯ 17:55 2019-05-31T16:22:36+03:00

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1 июня 2019 года в Туле и Тульской области переменная облачность.

Ночью местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо – менее 1 мм), местами туман (видимость 500-800 м).

Днем без осадков.

Ветер северо-западный с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17°С, днем +21…+26°С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU