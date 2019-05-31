В Туле продолжается асфальтирование дорог

СЕГОДНЯ 15:58 2019-05-31T15:58:53+03:00

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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Туле проходит асфальтирование нескольких участков улично-дорожной сети города.

В 2019 году в рамках нацпроекта будут отремонтированы следующие объекты:

- ул. Судейского;

- ул. Речная (от ул. Судейского до ул. 29-й Октябрьский проезд);

- ул. 29-й Октябрьский проезд (от ул. Речной до ул. Карпова);

- ул. Хворостухина (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);

- ул. Пролетарская;

- ул. Пржевальского;

- ул. Д. Гумилевской (от моста через Упу до ул. Новотульской);

- Одоевский путепровод (от Китаевского проезда до ул. Болдина и до ул. Путейской);

- ул. Оборонная;

- дорожное покрытие межрельсового пространства по ул. Оборонной;

- ул. М. Горького (от ул. Заварной до Алексинского шоссе);

- Одоевское шоссе;

- ул. Новотульская (от ул. Доктора Гумилевской до ул. Пржевальского);

- ул. Бондаренко (от ул. Кутузова до ул. Вильямса);

- ул. Новомедвенский проезд (от ул. Щегловская Засека до ул. Бондаренко);

- ул. М. Гончары (от ул. Пузакова до ул. М. Гончары, д.11);

- ул. Майская (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);

- ул. Калинина (от ул. Ложевой до ул. Каракозова).

В настоящее время ремонтные работы проводятся в Пролетарском округе: на участке дороги по ул. Пржевальского – ул. Новотульской – ул. Д. Гумилевской, а также на ул. Майской. Работает подрядная организация ООО «ДСК-108».

ИСТОЧНИК KP.RU