В Туле стартовало празднование Дня защиты детей

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-31T14:32:50+03:00

Изменить размер текста: A A

31 мая для юных туляков и их родителей прошла развлекательная программа, посвященная Международному дню защиты детей.

С началом каникул тульских школьников поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Всех детей ждало любимое угощение – мороженое.

Праздник открылся музыкально-театрализованным представлением. С полудня для детей были разыграны театрализованные онлайн-представления «Маленький принц», «Поход за медом», «Как найти Цветик-семицветик» и др.

Также на набережной работали интерактивные площадки «Планета мечты», «Создай свою мечту», «ЗаМЕЧТАтельное лето», «Сказочные крылья мечты», «Спорт моей мечты», «Окружающий мир моей мечты», «Войди в природу другом». Для детей прошли мастер-классы, игры, развлечения.

Напомним, что 1 июня мероприятия стартуют на многочисленных площадках исторического центра города. Вначале – «Зеленый марафон», он пройдет на Казанской набережной в 9.00. С 11 утра и до самого вечера будут работать разнообразные мастер-классы! Вечернюю программу на Казанской набережной в 17.00 откроют выступления детской цирковой студии при Тульском государственном цирке и танцевального коллектива X-Zibit.

В Тульском кремле с 11.00 вас ждет Международный музыкально-театральный фестиваль «Шедевры мирового искусства» и мульт-концерт «Ничего на свете лучше нету». Вечером в кремле прогремит гала-концерт «Ночь мировых хитов».

2 июня всех желающих в 11.00 приглашают на фестиваль-квест «Общий сбор». Тульские реконструкторы покажут театрализованные эпизоды штурма крепости. Также будут работать площадки по различным историческим эпохам и ремесленная зона «Богатырская застава». С 11 утра и до самого вечера будут работать мастер-классы по изготовлению магнитов, росписи имбирных пряников, светодиодных открыток и многое другое! Вечерние мероприятия в 18.00 откроет вечеринка Линди-хоп, где пройдут мастер-классы по танцам.

Подробная программа мероприятий - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU