2019-05-31T14:32:50+03:00
Общество

В Туле стартовало празднование Дня защиты детей

Оно продлится три дня
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:

31 мая для юных туляков и их родителей прошла развлекательная программа, посвященная Международному дню защиты детей.

С началом каникул тульских школьников поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Всех детей ждало любимое угощение – мороженое.

Праздник открылся музыкально-театрализованным представлением. С полудня для детей были разыграны театрализованные онлайн-представления «Маленький принц», «Поход за медом», «Как найти Цветик-семицветик» и др.

Также на набережной работали интерактивные площадки «Планета мечты», «Создай свою мечту», «ЗаМЕЧТАтельное лето», «Сказочные крылья мечты», «Спорт моей мечты», «Окружающий мир моей мечты», «Войди в природу другом». Для детей прошли мастер-классы, игры, развлечения.

Напомним, что 1 июня мероприятия стартуют на многочисленных площадках исторического центра города. Вначале – «Зеленый марафон», он пройдет на Казанской набережной в 9.00. С 11 утра и до самого вечера будут работать разнообразные мастер-классы! Вечернюю программу на Казанской набережной в 17.00 откроют выступления детской цирковой студии при Тульском государственном цирке и танцевального коллектива X-Zibit.

В Тульском кремле с 11.00 вас ждет Международный музыкально-театральный фестиваль «Шедевры мирового искусства» и мульт-концерт «Ничего на свете лучше нету». Вечером в кремле прогремит гала-концерт «Ночь мировых хитов».

2 июня всех желающих в 11.00 приглашают на фестиваль-квест «Общий сбор». Тульские реконструкторы покажут театрализованные эпизоды штурма крепости. Также будут работать площадки по различным историческим эпохам и ремесленная зона «Богатырская застава». С 11 утра и до самого вечера будут работать мастер-классы по изготовлению магнитов, росписи имбирных пряников, светодиодных открыток и многое другое! Вечерние мероприятия в 18.00 откроет вечеринка Линди-хоп, где пройдут мастер-классы по танцам.

Подробная программа мероприятий - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алексей Дюмин поздравил тульских школьников с началом каникул
В Центральном парке Тулы наведут порядок на береговой линии среднего пруда
В Туле открыли памятную доску Владимиру Королеву
В ближайшие часы районы Тульской области накроет град
В Туле открылся Яснополянский экологический форум
Туляк забил насмерть случайного знакомого битой
Житель Тульской области, пытавшийся купить права за взятку, отправится под суд
Житель Тульской области поругался с соседом и поджег его имущество
В Туле нашли пропавшего двухлетнего мальчика
В Туле большегруз сбил насмерть пенсионерку
В Туле продолжается бесплатная раздача воды
В Туле УГИБДД и "Ночные волки" вышли в рейд
Под Тулой "Хонда" столкнулась с мотоциклом
В Туле высадят розы и липы
5,5 тысяч туляков выбрали сервисы «Ростелекома» для онлайн-защиты своих детей
На улице Оборонной в Туле сносят аварийный дом
При пожаре в селе Высоцкое пострадал человек
Погода в Туле 30 мая: жара и гроза
В Туле открылась выставка «На языке цветов и трав»
В Туле старшеклассники уже могут подавать документы в профессиональные учреждения
В Туле прошло закрытие городской школы вожатского мастерства
В Новомосковске появится третья ледовая арена
Благоустройство тульских скверов продолжается
В Тульской области 19-летняя девушка попалась на квартирных кражах
Туляк пойман на краже кваса из ларька
В Тульском экзотариуме открывается выставка детских работ