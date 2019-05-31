2019-05-31T14:27:48+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил тульских школьников с началом каникул

На Казанской набережной проходит детский праздник «Начало каникул в городе»
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Алексей Дюмин поздравил тульских школьников с началом каникул. 31 мая на Казанской набережной проходит одноименный праздник.

- Впереди у вас целых три месяца, чтобы отдохнуть и набраться сил, - сказал губернатор. - Гуляйте, отдыхайте! Хорошего лета и веселых каникул! Набирайтесь сил на новый учебный год, слушайтесь родителей и пусть все у вас будет хорошо.

На набережной для детей работают различные интерактивные площадки и мастер-классы. Глава региона посетил интерактивные площадки «Безопасное детство» и «Окружающий мир моей мечты», пообщался с ребятами и поиграл с ним в шашки, которые они сами сделали из пластиковых крышек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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