Алексей Дюмин поздравил тульских школьников с началом каникул
Алексей Дюмин поздравил тульских школьников с началом каникул. 31 мая на Казанской набережной проходит одноименный праздник.
- Впереди у вас целых три месяца, чтобы отдохнуть и набраться сил, - сказал губернатор. - Гуляйте, отдыхайте! Хорошего лета и веселых каникул! Набирайтесь сил на новый учебный год, слушайтесь родителей и пусть все у вас будет хорошо.
На набережной для детей работают различные интерактивные площадки и мастер-классы. Глава региона посетил интерактивные площадки «Безопасное детство» и «Окружающий мир моей мечты», пообщался с ребятами и поиграл с ним в шашки, которые они сами сделали из пластиковых крышек.
ИСТОЧНИК KP.RU