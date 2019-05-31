В Центральном парке Тулы наведут порядок на береговой линии среднего пруда
В рамках Дня защиты детей также состоится акция спасателей «Научись спасать жизнь»
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1 июня в Центральном парке Тулы наведут порядок на береговой линии среднего пруда. Акцию «Чистый берег» проведут сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области совместно с волонтерами.
Здесь же, в рамках Дня защиты детей, состоится акция спасателей «Научись спасать жизнь». Специалисты спасательного ведомства и члены общественной организации ВОСВОД обучат всех желающих оказывать первую помощь пострадавшим на воде и в случае других экстренных ситуаций.
ИСТОЧНИК KP.RU