СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-31T14:15:23+03:00

В рамках Дня защиты детей также состоится акция спасателей «Научись спасать жизнь»

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1 июня в Центральном парке Тулы наведут порядок на береговой линии среднего пруда. Акцию «Чистый берег» проведут сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области совместно с волонтерами.

Здесь же, в рамках Дня защиты детей, состоится акция спасателей «Научись спасать жизнь». Специалисты спасательного ведомства и члены общественной организации ВОСВОД обучат всех желающих оказывать первую помощь пострадавшим на воде и в случае других экстренных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU