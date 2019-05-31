В Туле открыли памятную доску Владимиру Королеву
Фото: Администрация Тулы
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В Туле открыли памятную доску Почетному гражданину Тульской области Владимиру Сергеевичу Королеву.
Мероприятие прошло сегодня, 31 мая, по адресу: ул. Демонстрации, д. 10.
Владимир Сергеевич Королев - полный кавалер ордена Славы, участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Тульской области.
В мероприятии приняли участие жители дома, представители администрации города, ветераны правоохранительных органов, а также общественность Советского территориального округа.
ИСТОЧНИК KP.RU