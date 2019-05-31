2019-05-31T12:53:31+03:00
Общество

В Туле открылся Яснополянский экологический форум

Участники обменяются мнениями и опытом решения актуальных вопросов в сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и создания благоприятной среды для проживания
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
Изменить размер текста:

31 мая 2019 года, в Доме Дворянского собрания прошло открытие XIII Международного Яснополянского Форума «Устойчивое развитие. Рациональное природопользование. Технологии здоровья».

Работа его пройдет в четырех секциях: «Водные ресурсы России. Водопользование. Охрана вод. Проекты», «Национальный проект «Экология», законодательство, НДТ, новые технологии», «Устойчивое развитие сельских территорий России, садоводство, селекция, сельский туризм, экологический туризм», «Обращение с отходами производства и потребления. Отходы ТКО. Методы и подходы».

Участники обменяются мнениями и опытом решения актуальных вопросов в сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и создания благоприятной среды для проживания.

Сегодня в рамках форума работает выставка «Экология и культура».

Форум завершится 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле продолжается асфальтирование дорог
В Туле стартовало празднование Дня защиты детей
Алексей Дюмин поздравил тульских школьников с началом каникул
В Центральном парке Тулы наведут порядок на береговой линии среднего пруда
В Туле открыли памятную доску Владимиру Королеву
В ближайшие часы районы Тульской области накроет град
Туляк забил насмерть случайного знакомого битой
Житель Тульской области, пытавшийся купить права за взятку, отправится под суд
Житель Тульской области поругался с соседом и поджег его имущество
В Туле нашли пропавшего двухлетнего мальчика
В Туле большегруз сбил насмерть пенсионерку
В Туле продолжается бесплатная раздача воды
В Туле УГИБДД и "Ночные волки" вышли в рейд
Под Тулой "Хонда" столкнулась с мотоциклом
В Туле высадят розы и липы
5,5 тысяч туляков выбрали сервисы «Ростелекома» для онлайн-защиты своих детей
На улице Оборонной в Туле сносят аварийный дом
При пожаре в селе Высоцкое пострадал человек
Погода в Туле 30 мая: жара и гроза
В Туле открылась выставка «На языке цветов и трав»
В Туле старшеклассники уже могут подавать документы в профессиональные учреждения
В Туле прошло закрытие городской школы вожатского мастерства
В Новомосковске появится третья ледовая арена
Благоустройство тульских скверов продолжается
В Тульской области 19-летняя девушка попалась на квартирных кражах
Туляк пойман на краже кваса из ларька
В Тульском экзотариуме открывается выставка детских работ