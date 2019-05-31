В Туле открылся Яснополянский экологический форум

СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-31T12:53:31+03:00

Участники обменяются мнениями и опытом решения актуальных вопросов в сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и создания благоприятной среды для проживания

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31 мая 2019 года, в Доме Дворянского собрания прошло открытие XIII Международного Яснополянского Форума «Устойчивое развитие. Рациональное природопользование. Технологии здоровья».

Работа его пройдет в четырех секциях: «Водные ресурсы России. Водопользование. Охрана вод. Проекты», «Национальный проект «Экология», законодательство, НДТ, новые технологии», «Устойчивое развитие сельских территорий России, садоводство, селекция, сельский туризм, экологический туризм», «Обращение с отходами производства и потребления. Отходы ТКО. Методы и подходы».

Участники обменяются мнениями и опытом решения актуальных вопросов в сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и создания благоприятной среды для проживания.

Сегодня в рамках форума работает выставка «Экология и культура».

Форум завершится 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU