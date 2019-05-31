Туляк забил насмерть случайного знакомого битой

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-31T12:37:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Туляк забил насмерть случайного знакомого. Преступление произошло 8 марта. Мужчина выпивал в пивном баре в Пролетарском округе, куда пришел пьяный потерпевший.

На почве употребления алкоголя они поссорились и вышли поговорить на улицу. Неподалеку от пивбара обвиняемый ударил кулаком по лицу потерпевшего, от тот упал на землю. Затем он увидел в руке у рядом стоявшей женщины бейсбольную биту, вооружился ей, нанес данной битой несколько ударов по телу, голове и шее потерпевшего. Потерпевший был доставлен в больницу, где той же ночью скончался.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Его доставили в следственный отдел. Обвиняемого заключили под стражу.

Следственный отдел по Пролетарскому району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU