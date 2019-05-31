Житель Тульской области, пытавшийся купить права за взятку, отправится под суд

СЕГОДНЯ 12:06 2019-05-31T12:06:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Донском завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту дачи взятки сотруднику ГИБДД УМВД России по Тульской области.

По версии следствия, 45-летний мужчина предложил старшему госинспектору безопасности дорожного движения группы экзаменационной работы 90 000 рублей за успешную сдачу теоретических и практических экзаменов. Именно так он хотел гарантировать получение трех водительских удостоверений — для себя и двух братьев.

Инспектор отказался от взятки, предупредил мужчину об уголовной ответственности, после чего составил уведомление о склонении его к совершению коррупционного преступления.

Через 2 недели мужчина вновь появился на пороге МРЭО. Он положил на стол служебного кабинета инспектору конверт с деньгами. В этот момент преступные действия мужчины пресекли сотрудники правоохранительных органов. После этого мужчина был доставлен в следственный отдел.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU