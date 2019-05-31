Житель Тульской области поругался с соседом и поджег его имущество

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-31T11:49:39+03:00

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Полицией в Узловском районе Тульской области задержан подозреваемый в поджоге.

Как выяснилось, 44-летний ранее судимый житель одной из деревень поссорился с проживающим по соседству 27-летним мужчиной. В результате подозреваемый решил поджечь хозяйственную постройку соседа.

К счастья, в огне никто пострадал, но пожар повредил два дома, принадлежащих оппоненту ссоры.

Подозреваемый был установлен и признался в содеянном.

В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU