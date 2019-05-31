В Туле нашли пропавшего двухлетнего мальчика
30 мая 2019 года, в Заокском районе Тульской области полицейские разыскивали двухлетнего мальчика. С сообщением о его пропаже в МВД обратилась мать.
Женщина рассказала, что попросила присмотреть за сыном малознакомого мужчину, но спустя несколько часов она не смогла связаться с этим человеком. Где находится он и ее ребенок она не знала.
Незамедлительно после получения сообщения о происшествии на поиски мальчика был ориентирован весь личный состав отделения МВД. Сотрудники полиции вели поиск как на территории районного центра, так и за его пределами.
В результате полицейские выяснили личность мужчины и выяснили, что тот с ребенком уходил через лес в расположенное неподалеку село, а побывав там, также через лесной массив пошел обратно.
Сотрудники полиции и представителям общественности обнаружили мужчину с малолетним ребенком на выходе из леса.
- По предварительным данным, угроз жизни и здоровью мальчика нет, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. На мать мальчика составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьёй 5.35 Административного Кодекса РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Полицейские проводят дальнейшую работу по выяснению всех деталей происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU