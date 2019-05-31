В Туле большегруз сбил насмерть пенсионерку
82-летняя женщина переходила проезжую часть дороги на красный сигнал светофора
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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30 мая в 14.10 на перекрестке улиц Староникитской и Кауля в Туле произошло ДТП. 59-летний мужчина на грузовом автомобиле «Volvo» наехал на пешехода.
82-летняя женщина переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В результате ДТП пенсионерка от полученных травм скончалась в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU