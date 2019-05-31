В Туле продолжается бесплатная раздача воды

СЕГОДНЯ 11:25 2019-05-31T11:26:28+03:00

Изменить размер текста: A A

По поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова в Туле проходит традиционная акция по бесплатной раздаче питьевой воды в самые жаркие дневные часы.

31 мая воду раздают с 10.:00 до 16:00 по пяти адресам:

- возле ТЦ «Гостиный двор»;

- на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина;

- на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе;

- на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова;

- возле ТЦ «Лагуна» на ул. Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU