В Туле продолжается бесплатная раздача воды
Фото: Алексей ФОКИН
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По поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова в Туле проходит традиционная акция по бесплатной раздаче питьевой воды в самые жаркие дневные часы.
31 мая воду раздают с 10.:00 до 16:00 по пяти адресам:
- возле ТЦ «Гостиный двор»;
- на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина;
- на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе;
- на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова;
- возле ТЦ «Лагуна» на ул. Кирова.
ИСТОЧНИК KP.RU