В Туле УГИБДД и "Ночные волки" вышли в рейд

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-31T11:25:17+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции и мотоциклисты тульского отделения клуба «Ночные волки» провели масштабную акцию в целях профилактики ДТП с участием мотоциклистов.

В ходе рейда, помимо выявления и пресечения нарушений Правил дорожного движения, сотрудники ГИБДД и участники сообщества «Ночные волки» проводят разъяснительную работу с водителями мототранспорта.

Мотолюбителям рассказывают о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожной дисциплины и важности обязательного использования защитной экипировки как водителем, так и пассажиром, ведь во время движения развивается высокая скорость, а сам мотоциклист и его пассажир зачастую практически не защищены.

Кроме того, мотоциклистам напомнили о риске получить серьезные травмы даже при небольшом ДТП и привели примеры опасных дорожных ситуаций. Тульская Госавтоинспекция и мотоклуб «Ночные волки» призвали водителей мототранспорта региона неукоснительно соблюдать правила дорожной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU