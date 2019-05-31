В Туле УГИБДД и "Ночные волки" вышли в рейд
Сотрудники Госавтоинспекции и мотоциклисты тульского отделения клуба «Ночные волки» провели масштабную акцию в целях профилактики ДТП с участием мотоциклистов.
В ходе рейда, помимо выявления и пресечения нарушений Правил дорожного движения, сотрудники ГИБДД и участники сообщества «Ночные волки» проводят разъяснительную работу с водителями мототранспорта.
Мотолюбителям рассказывают о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожной дисциплины и важности обязательного использования защитной экипировки как водителем, так и пассажиром, ведь во время движения развивается высокая скорость, а сам мотоциклист и его пассажир зачастую практически не защищены.
Кроме того, мотоциклистам напомнили о риске получить серьезные травмы даже при небольшом ДТП и привели примеры опасных дорожных ситуаций. Тульская Госавтоинспекция и мотоклуб «Ночные волки» призвали водителей мототранспорта региона неукоснительно соблюдать правила дорожной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU