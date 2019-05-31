2019-05-31T11:25:17+03:00
Общество

В Туле УГИБДД и "Ночные волки" вышли в рейд

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
Изменить размер текста:

Сотрудники Госавтоинспекции и мотоциклисты тульского отделения клуба «Ночные волки» провели масштабную акцию в целях профилактики ДТП с участием мотоциклистов.

В ходе рейда, помимо выявления и пресечения нарушений Правил дорожного движения, сотрудники ГИБДД и участники сообщества «Ночные волки» проводят разъяснительную работу с водителями мототранспорта.

Мотолюбителям рассказывают о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожной дисциплины и важности обязательного использования защитной экипировки как водителем, так и пассажиром, ведь во время движения развивается высокая скорость, а сам мотоциклист и его пассажир зачастую практически не защищены.

Кроме того, мотоциклистам напомнили о риске получить серьезные травмы даже при небольшом ДТП и привели примеры опасных дорожных ситуаций. Тульская Госавтоинспекция и мотоклуб «Ночные волки» призвали водителей мототранспорта региона неукоснительно соблюдать правила дорожной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле продолжается асфальтирование дорог
В Туле стартовало празднование Дня защиты детей
Алексей Дюмин поздравил тульских школьников с началом каникул
В Центральном парке Тулы наведут порядок на береговой линии среднего пруда
В Туле открыли памятную доску Владимиру Королеву
В ближайшие часы районы Тульской области накроет град
В Туле открылся Яснополянский экологический форум
Туляк забил насмерть случайного знакомого битой
Житель Тульской области, пытавшийся купить права за взятку, отправится под суд
Житель Тульской области поругался с соседом и поджег его имущество
В Туле нашли пропавшего двухлетнего мальчика
В Туле большегруз сбил насмерть пенсионерку
В Туле продолжается бесплатная раздача воды
Под Тулой "Хонда" столкнулась с мотоциклом
В Туле высадят розы и липы
5,5 тысяч туляков выбрали сервисы «Ростелекома» для онлайн-защиты своих детей
На улице Оборонной в Туле сносят аварийный дом
При пожаре в селе Высоцкое пострадал человек
Погода в Туле 30 мая: жара и гроза
В Туле открылась выставка «На языке цветов и трав»
В Туле старшеклассники уже могут подавать документы в профессиональные учреждения
В Туле прошло закрытие городской школы вожатского мастерства
В Новомосковске появится третья ледовая арена
Благоустройство тульских скверов продолжается
В Тульской области 19-летняя девушка попалась на квартирных кражах
Туляк пойман на краже кваса из ларька
В Тульском экзотариуме открывается выставка детских работ