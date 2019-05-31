2019-05-31T11:22:49+03:00
Происшествия

Под Тулой "Хонда" столкнулась с мотоциклом

В результате ДТП в Тульской области пострадал мужчина
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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29 мая 2019 года, в 12:20 на 121-ом километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» городского округа города Тулы произошло ДТП.

48-летний мужчина на автомобиле «Honda CR-V» столкнулся с мотоциклом «Yamaha YZF-R1», под управлением мужчины 31 года.

В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель мотоцикла, который с различными телесными повреждениями был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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