В Туле высадят розы и липы
В Туле, в рамках работ по озеленению, на пр. Ленина (от ул. Советской до ул. Каминского) посадят 10 лип, в районе ул. Болдина и Станиславского высадят 258 роз, на пр. Ленина, д. 83 появятся 50 гортензий и 150 пионов. На ул. Токарева высадят 1500 цветов и кустарники.
Также 31 мая запланированы работы по окосу газонов на ул. Рязанской, Овражной, Мира, Литейной, Луначарского, Пионерской, Кауля, Макаренко, Вересаева, Демонстрации, в п. Косая гора на ул. М. Горького, Г. Горшкова, Октябрьской.
Будут произведены работы по стрижке живой изгороди по следующим адресам: пр. Ленина, Ф. Энгельса, Металлургов, Воздухофлотской.
Запланирован вывоз мусора со стихийных свалок с ул. 1-я Прокатная и в д. Нижняя Китаевка.
ИСТОЧНИК KP.RU