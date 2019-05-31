В Туле высадят розы и липы

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-31T10:38:58+03:00

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В Туле, в рамках работ по озеленению, на пр. Ленина (от ул. Советской до ул. Каминского) посадят 10 лип, в районе ул. Болдина и Станиславского высадят 258 роз, на пр. Ленина, д. 83 появятся 50 гортензий и 150 пионов. На ул. Токарева высадят 1500 цветов и кустарники.

Также 31 мая запланированы работы по окосу газонов на ул. Рязанской, Овражной, Мира, Литейной, Луначарского, Пионерской, Кауля, Макаренко, Вересаева, Демонстрации, в п. Косая гора на ул. М. Горького, Г. Горшкова, Октябрьской.

Будут произведены работы по стрижке живой изгороди по следующим адресам: пр. Ленина, Ф. Энгельса, Металлургов, Воздухофлотской.

Запланирован вывоз мусора со стихийных свалок с ул. 1-я Прокатная и в д. Нижняя Китаевка.

ИСТОЧНИК KP.RU