5,5 тысяч туляков выбрали сервисы «Ростелекома» для онлайн-защиты своих детей

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-31T09:45:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 18 тысяч тульских абонентов «Ростелекома» активно используют сервисы цифрового провайдера для защиты своих данных от опасностей глобальной сети. Из них 5,5 тысяч – пользователи сервиса Kaspersky Safe Kids, позволяющего фильтровать контент, ограничивать время, которое ребёнок проводит в Сети, а также определять местоположение его телефона. Абонентам «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» доступна опция «Родительский контроль», которая поможет оградить детей от нежелательных телевизионных программ.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наступают летние каникулы, и у школьников появляется много свободного времени. Оставаясь без присмотра родителей, дети часами могут сидеть в интернете, играть в компьютерные игры, смотреть фильмы и видеоролики, не предназначенные для их возраста. Вот здесь неоценимую помощь взрослым оказывают умные цифровые сервисы «Ростелекома», которыми воспользовались уже более 5,5 тысяч тульских семей. Наши технологии не только ограждают детей от вредного контента и защищают от киберугроз, но и удалённо позволяют отслеживать местоположение телефона ребёнка».

Kaspersky Safe Kids обеспечивает защиту на любых устройствах под управлением Windows, iOS или Android. Продукт разработан ведущим цифровым провайдером совместно с «Лабораторией Касперского». Это решение даёт родителям возможность ограничивать время использования устройств, регулировать доступ к сайтам и программам, отслеживать звонки и SMS, определять местонахождение и устанавливать «безопасную зону». SMS-информирование позволяет своевременно получать информацию о действиях ребенка, а онлайн-советы психолога помогают оценить поведение детей в интернете. Абоненты, пользующиеся услугами домашнего или мобильного интернета от «Ростелекома», могут подключить опцию в Едином личном кабинете.

Чтобы оградить детей от просмотра нежелательных программ в интерактивном телевидении «Ростелекома», существует функция «Родительский контроль». С её помощью можно подбирать телепередачи в зависимости от возраста и в автоматическом режиме ограничивать время, которое ребёнок проводит у экрана.

«Ростелеком» предлагает тульским абонентам услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное телевидение» принять участие в акции «Защита в подарок»1. По ее условиям пользователи могут подключить сервисы «Антивирус» или «Родительский контроль» на специальных условиях. Первые 30 календарных дней услуга предоставляется бесплатно, далее ежемесячная плата начисляется по базовым тарифам. При единовременной оплате за год абонент получает два месяца пользования сервисом бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU