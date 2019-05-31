На улице Оборонной в Туле сносят аварийный дом
Улица Оборонная в Туле будет отремонтирована по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Работы по сносу аварийного дома проводятся в рамках благоустройства прилегающих территорий к объектам дорожной сети, ремонтируемых по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В 2019 году применяется комплексный подход к ремонту улиц и дорог: при необходимости вдоль ремонтируемых дорог будут обустроены тротуары и пешеходные зоны, заездные карманы, остановочные площадки, павильоны и подходы к пешеходным переходам, снесены аварийные деревья и здания.
Напомним, в рамках нацпроекта ремонт пройдет 17 участков тульских дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU