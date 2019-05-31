На улице Оборонной в Туле сносят аварийный дом

СЕГОДНЯ 09:13 2019-05-31T09:13:57+03:00

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Улица Оборонная в Туле будет отремонтирована по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы по сносу аварийного дома проводятся в рамках благоустройства прилегающих территорий к объектам дорожной сети, ремонтируемых по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2019 году применяется комплексный подход к ремонту улиц и дорог: при необходимости вдоль ремонтируемых дорог будут обустроены тротуары и пешеходные зоны, заездные карманы, остановочные площадки, павильоны и подходы к пешеходным переходам, снесены аварийные деревья и здания.

Напомним, в рамках нацпроекта ремонт пройдет 17 участков тульских дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU