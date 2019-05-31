2019-05-31T09:05:20+03:00
Происшествия

При пожаре в селе Высоцкое пострадал человек

Причина пожара в Тульской области выясняется
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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31 мая 2019 года, в 02:00 в службу спасения сообщили о пожаре в доме, расположенном по адресу: Узловский район, с. Высоцкое.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-30, по одному расчету ПСЧ-67, ПСЧ-68 и добровольная пожарная команда СПК "Федоровский".

Пламя удалось погасить за 14 минут.

По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек.

В результате происшествия в доме выгорела кухня закоптились комнаты, сгорела кровля по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 5 единиц техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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