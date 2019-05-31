При пожаре в селе Высоцкое пострадал человек
Причина пожара в Тульской области выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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31 мая 2019 года, в 02:00 в службу спасения сообщили о пожаре в доме, расположенном по адресу: Узловский район, с. Высоцкое.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-30, по одному расчету ПСЧ-67, ПСЧ-68 и добровольная пожарная команда СПК "Федоровский".
Пламя удалось погасить за 14 минут.
По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек.
В результате происшествия в доме выгорела кухня закоптились комнаты, сгорела кровля по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 5 единиц техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU