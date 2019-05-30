Погода в Туле 30 мая: жара и гроза
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
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30 мая 2019 года в Туле и Тульской области переменная облачность.
Днем небольшой, местами умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо – до 10 мм), со второй половины дня местами грозы.
Ветер южной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы будут достигать 12-17 м/с.
Температура воздуха ночью +13…+18°С, днем +24…+29°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000м.
ИСТОЧНИК KP.RU