В Туле открылась выставка «На языке цветов и трав».

СЕГОДНЯ 17:20 2019-05-30T17:22:23+03:00

Посетители могут увидеть произведения лучших флористов России и зарубежья, а также творческие работы детей с ограниченными возможностями здоровья

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30 мая 2019 года, в Туле, в галерее «Ясная Поляна», прошло открытие выставки флористических композиций. Выставка «На языке цветов» проводится нашим музеем совместно с Международной ассоциацией фитоколлажистов «Флориссима».

Посетители могут увидеть произведения лучших флористов России и зарубежья, а также творческие работы детей с ограниченными возможностями здоровья, созданные под руководством яснополянских флористов.

Выставка подготовлена специально к юбилею Софьи Андреевны Толстой – в этом году исполняется 175 лет со дня ее рождения. Хозяйка Ясной Поляны собирала необычайно яркие гербарии из яснополянских трав. Еще одна дата, которой посвящено открытие выставки – Международный день защиты детей, ведь работам юных флористов отведено значимое место на выставке.

Прежде чем приехать в галерею, многие работы успели побывать на международных выставках флористического коллажа и получить призы в тематических фестивалях. Помимо картин мастеров с многолетним стажем гости увидят и произведения начинающих флористов: ребят из Москвы и Подмосковья, городов Дальнего Востока и Белоруссии, осваивающих искусство флористического коллажа вместе с состоявшимися художниками. Для них ассоциация «Флориссима» проводит регулярные семинары, мастер-классы, совместные выставки.

Для музея эта выставка – прекрасная возможность показать работы собственных учеников – ребят с ограниченными возможностями здоровья, с которыми уже несколько лет проводит регулярные занятия художник-флорист Марина Корабельникова. Для учеников это будет первый выставочный опыт.

Выставка продлится до 30 июня 2019 года и будет работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00.

Стоимость билета без экскурсионного обслуживания: для посетителей льготных категорий – бесплатно, полный билет – 50 рублей.

Стоимость билета с экскурсией: для посетителей льготных категорий – 50 рублей, полный билет – 100 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/711966" frameborder="0"></iframe> В Туле открылась выставка «На языке цветов и трав».

ИСТОЧНИК KP.RU