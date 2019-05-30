В Туле старшеклассники уже могут подавать документы в профессиональные учреждения
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Прием документов для поступающих в профессиональные образовательные учреждения Тулы уже открыт. На региональном портале gosuslugi71.ru создан сервис «Зачисление в колледж».
С 1 июня через указанный сервис можно в электронном виде подать заявление на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в государственные профессиональные образовательные организации Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU