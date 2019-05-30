В Туле прошло закрытие городской школы вожатского мастерства

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-30T16:47:13+03:00

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Накануне, 29 мая, в стенах молодежного многопрофильного центра «Родина» состоялось закрытие городской школы вожатского мастерства «Level Up».

На протяжении четырех месяцев участники школы проходили тренинги, мастер-классы и лекции от педагогических и комиссарских отрядов города Тулы, а также принимали участие в финальном мероприятии перед лагерным сезоном – Выездном интенсиве педагогических и комиссарских отрядов.

На официальном выпускном были вручены сертификаты о прохождении школы вожатского мастерства «Level Up», награждены лучшие выпускники.

Уже этим летом участники отправятся в детский санаторно-оздоровительный лагерь на море "Мечта" для того, чтобы организовать смену с одноименным названием «Level Up».

Вожатых также можно будет встретить на молодежном пространстве «Газон», где будет организована аниматорская площадка для детей, и в городских лагерях дневного пребывания.

ИСТОЧНИК KP.RU