2019-05-30T16:16:23+03:00
Общество

В Новомосковске появится третья ледовая арена

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
Изменить размер текста:

В городе Новомосковске Тульской области планируется возвести третью ледовую арену. Первый камень в ее основание заложили 29 мая 2019 года, перед финалом международного детского хоккейного турнира EuroChem Cup-2019.

Отметим, что в соревнованиях приняли участие 14 команд из десяти стран мира. За кубок боролись более 230 юных хоккеистов.

Победителем турнира стал «Новомосковский хоккейный клуб». Команду наградили Алексей Дюмин и легенды отечественного хоккея.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Туле 30 мая: жара и гроза
В Туле открылась выставка «На языке цветов и трав»
В Туле старшеклассники уже могут подавать документы в профессиональные учреждения
В Туле прошло закрытие городской школы вожатского мастерства
Благоустройство тульских скверов продолжается
В Тульской области 19-летняя девушка попалась на квартирных кражах
Туляк пойман на краже кваса из ларька
В Тульском экзотариуме открывается выставка детских работ
В Тулу идет гроза
Выходные 31 мая - 2 июня на Казанской набережной в Туле: программа
Мария Аверина и Диана Климова взяли "золото" на международных соревнований «Гран-при Тулы»
Левашова в тульском "Арсенале" может заменить Беленов
Из-за жары в Туле начали бесплатно раздавать воду
Порыв в Пролетарском районе Тулы устранят к вечеру 30 мая
На ул. Путейской пройдет подготовка под укладку рулонного газона
Туляков приглашают на финал конкурса «Арт-Профи форум»
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет Всероссийская научная конференция «Вторая мировая война: история и историческая память», посвященная 80-летию начала Второй мировой войны
В День защиты детей экскурсионный автобус прокатит юных туляков бесплатно
Пропавшую в Тульской области девятилетнюю девочку нашли мертвой
В тульском Мясново откроется новый учебный корпус Центра образования № 4
В Тульской области разыскивают пропавшую девятилетнюю девочку
Число УК, попавших в зеленую зону рейтинга Тульской области, увеличилось
28 УК попали в красную зону рейтинга Тульской области
За сутки в Туле произошло 33 ДТП
В Туле на ул. Щегловской засеке пожар на трансформаторной подстанции тушили 19 человек
Выпуск городского пассажирского транспорта на линии в Туле составляет около 100%
В Тульской области ночью полыхал дом: есть пострадавшие
В тульском Заречье три авто не поделили дорогу