В Новомосковске появится третья ледовая арена
Фото: Правительство ТО
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В городе Новомосковске Тульской области планируется возвести третью ледовую арену. Первый камень в ее основание заложили 29 мая 2019 года, перед финалом международного детского хоккейного турнира EuroChem Cup-2019.
Отметим, что в соревнованиях приняли участие 14 команд из десяти стран мира. За кубок боролись более 230 юных хоккеистов.
Победителем турнира стал «Новомосковский хоккейный клуб». Команду наградили Алексей Дюмин и легенды отечественного хоккея.
ИСТОЧНИК KP.RU