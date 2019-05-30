В Новомосковске появится третья ледовая арена

СЕГОДНЯ 16:16 2019-05-30T16:16:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Новомосковске Тульской области планируется возвести третью ледовую арену. Первый камень в ее основание заложили 29 мая 2019 года, перед финалом международного детского хоккейного турнира EuroChem Cup-2019.

Отметим, что в соревнованиях приняли участие 14 команд из десяти стран мира. За кубок боролись более 230 юных хоккеистов.

Победителем турнира стал «Новомосковский хоккейный клуб». Команду наградили Алексей Дюмин и легенды отечественного хоккея.

ИСТОЧНИК KP.RU