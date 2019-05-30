Благоустройство тульских скверов продолжается

СЕГОДНЯ 15:58 2019-05-30T15:49:18+03:00

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Сегодня, 30 мая 2019 года, работы по благоустройству ведутся в сквере на улице Кауля и в сквере «Тулякам – Героям Советского Союза».

В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» будет приведено в порядок четыре общественных пространства:

- сквер «Тулякам – Героям Советского Союза»,

- сквер на ул. Кауля, в районе домов 12-16;

- пос. Сергиевский, ул. Центральная, в районе д.18;

- 2-й Западный.

15 мая на встрече главы администрации города Тулы Евгения Авилова с жителями Центрального округа был поднят вопрос о сроках и видах работ, производимых в сквере на улице Кауля в районе домов 12, 14 и 16. Этот сквер пользуется большой популярностью у жителей микрорайона. В прошлом году здесь были установлены новые столбы освещения, лавочки, камеры видеонаблюдения подключили к системе «Безопасный город».

Ранее Евгений Авилов поручил своему общественному советнику Олегу Рогожину взять под контроль ход работ в сквере. Во время встречи с жителями Олег Рогожин сообщил об уже выполненных работах, о ходе реализации муниципального контракта и сроках окончания всех работ – это 30 июня 2019 года. Мониторинг работ в сквере ведется общественным советником в ежедневном режиме, и результаты доводятся до администрации города.

Так, сейчас в сквере ведется замена устаревшего плиточного покрытия на новое асфальтовое. Скоро начнутся работы по удалению аварийных деревьев, а по осени будут посажены новые. Общая стоимость работ 7,2 млн рублей.

В сквере «Тулякам – Героям Советского Союза» проходят работы по замене тротуарной плитки, реконструкция стелы и фонтана, будут установлены новые урны, лавочки, клумбы, проведено озеленение. На эти цели запланировано около 13,5 млн рублей. Срок окончания работ – 20 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU