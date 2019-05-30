В Тульской области 19-летняя девушка попалась на квартирных кражах
Сотрудники полиции в Новомосковске задержали представительницу цыганского этноса, подозреваемую в кражах из квартир. Оказалось, что 19-летняя безработная злоумышленница причастна к двум случаям хищений чужого имущества.
По предварительным данным, жительница Заокского района специально приезжала в Новомосковск, чтобы воровать. Она ходила по подъездам многоквартирных домов и дергала ручки входных дверей квартир, рассчитывая обнаружить незапертые жилища, чтобы свободно войти в помещение.
В первую квартиру, где было совершено хищение, она проникла беспрепятственно, так как владелец не закрыл дверь на замок. А во вторую женщина попала тем же способом, но была замечена. Тем не менее, уходя, она успела забрать лежавшие на виду у двери ключи. Позже, воспользовавшись ими, подозреваемая проникла в квартиру и довела задуманное до конца.
В обоих случаях она похитила вещи, лежащие в свободном доступе неподалеку от входной двери, а также наличку.
Женщину удалось поймать в Заокском районе. Она призналась в содеянном.
В отделе МВД России по г.Новомосковску возбуждены и расследуются уголовные дела по статье УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU