В Тульском жкзотариуме открывается выставка детских работ
Фото: Тульский экзотариум
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С 1 июня 2019 года, в День Защиты Детей, в старом здании Тульского областного Экзотариума (Тула, Октябрьская, 26) начинает работу выставка детских работ, созданная на основе рисунков и поделок воспитанников благотворительного проекта Экзотариума "Лапа поддержки"- ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Также будут представлены произведения, сотворенные руками детей, занимающихся на курсах развития "Живая сказка" и "ZOOАкадемия".
Выставка продлится до 16 июня 2019 года.
Телефон для справок: (4872) 47-53-92.
Вход по билетам Экзотариума:
Детский билет - 150 р.,
Взрослый билет - 200 р.,
Льготный билет - 100 р.
ИСТОЧНИК KP.RU