В Тульском жкзотариуме открывается выставка детских работ

СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-30T14:40:41+03:00

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С 1 июня 2019 года, в День Защиты Детей, в старом здании Тульского областного Экзотариума (Тула, Октябрьская, 26) начинает работу выставка детских работ, созданная на основе рисунков и поделок воспитанников благотворительного проекта Экзотариума "Лапа поддержки"- ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Также будут представлены произведения, сотворенные руками детей, занимающихся на курсах развития "Живая сказка" и "ZOOАкадемия".

Выставка продлится до 16 июня 2019 года.

Телефон для справок: (4872) 47-53-92.

Вход по билетам Экзотариума:

Детский билет - 150 р.,

Взрослый билет - 200 р.,

Льготный билет - 100 р.

ИСТОЧНИК KP.RU