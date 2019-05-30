Выходные 31 мая - 2 июня на Казанской набережной в Туле: программа
В рамках празднования Дня защиты детей туляков и гостей города ждут: «Зеленый марафон», проекты «Уличный артист», «Город спорта», мастер-классы и танцевальные марафоны.
Программа мероприятий:
Казанская набережная. Беседка «Амфитеатр».
1 июня, Казанская набережная. Беседка «Камерная»
1 июня, Казанская набережная.
1 июня, Казанская набережная. Площадь перед сценой
1 и 2 июня, ул. Металлистов.
1 июня, Казанская набережная. Сцена
1 июня, Казанская набережная. Кафе «Mr.Cup»
2 июня Казанская набережная. Сцена и пространство вдоль Кремлевской стены. Русло реки
2 июня Казанская набережная. Детская площадка
2 июня Казанская набережная. Красная беседка под навесом с сиденьями и столиками на Детской площадке
11.00 – 18.00 1. Мастер-классы по росписи значков и магнитов, изготовлению светодиодных брелков, светодиодных открыток. Возраст 3+ Цена: 150 руб. за мастер-класс (изделие гость забирает себе) 2. Крио-попкорн: привычное лакомство становится смешным и прохладным за счет добавления жидкого азота. Цена – 100-200 руб. в зависимости от порции 3. Аквагрим для детей. Цена от 100 до 200 руб. в зависимости от сложности работ
2 июня Казанская набережная. Сцена
Отметим, что мероприятия состоятся при хорошей погоде.
ИСТОЧНИК KP.RU