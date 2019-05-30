2019-05-30T12:32:23+03:00
Общество

Выходные 31 мая - 2 июня на Казанской набережной в Туле: программа

Виктория ЯКУШИНА
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В рамках празднования Дня защиты детей туляков и гостей города ждут: «Зеленый марафон», проекты «Уличный артист», «Город спорта», мастер-классы и танцевальные марафоны.

Программа мероприятий:

Казанская набережная. Беседка «Амфитеатр».

1 июня, Казанская набережная. Беседка «Камерная»

1 июня, Казанская набережная.

1 июня, Казанская набережная. Площадь перед сценой

1 и 2 июня, ул. Металлистов.

1 июня, Казанская набережная. Сцена

1 июня, Казанская набережная. Кафе «Mr.Cup»

2 июня Казанская набережная. Сцена и пространство вдоль Кремлевской стены. Русло реки

2 июня Казанская набережная. Детская площадка

2 июня Казанская набережная. Красная беседка под навесом с сиденьями и столиками на Детской площадке

11.00 – 18.00 1. Мастер-классы по росписи значков и магнитов, изготовлению светодиодных брелков, светодиодных открыток. Возраст 3+ Цена: 150 руб. за мастер-класс (изделие гость забирает себе) 2. Крио-попкорн: привычное лакомство становится смешным и прохладным за счет добавления жидкого азота. Цена – 100-200 руб. в зависимости от порции 3. Аквагрим для детей. Цена от 100 до 200 руб. в зависимости от сложности работ

2 июня Казанская набережная. Сцена

Отметим, что мероприятия состоятся при хорошей погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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