Из-за жары в Туле начали бесплатно раздавать воду

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-30T12:19:45+03:00

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В Туле проходит традиционная акция по бесплатной раздаче питьевой воды в самые жаркие дневные часы.

30 мая 2019 года, воду раздают с 10:00 до 16:00 по пяти адресам:

- возле ТЦ «Гостиный двор»;

- на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина;

- на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе;

- на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова;

- возле ТЦ «Лагуна» на ул. Кирова.

Отметим, что раздача проводится по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова.

ИСТОЧНИК KP.RU