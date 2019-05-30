Порыв в Пролетарском районе Тулы устранят к вечеру 30 мая
Об этом сообщили в администрации Тулы,
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30 мая 2019 года, на водопроводе диаметром 200 мм в районе дома № 33 по улице Марата в Туле произошла авария - порыв трубы. Потоки воды растекаются по проезжей части и тротуарам.
От холодного водоснабжения отключены два дома: ул. Марата, 35 и ул. Кирова, 29
Как сообщили в администрации Тулы, специалисты уже приступили к ремонтно-восстановительным работам.
Ориентировочный срок выполнения работ - до 17:00 30 мая 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU