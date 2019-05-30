2019-05-30T11:27:07+03:00
Спорт

Мария Аверина и Диана Климова взяли "золото" на международных соревнований «Гран-при Тулы»

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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В заключительный день соревнований «Гран-при Тулы» спортсмены разыграли награды в мэдисоне среди мужчин и женщин, и групповой гонке по очкам среди юниоров.

В мужском мэдисоне золотую медаль завоевали спортсмены из Санкт-Петербурга, серебряная медаль – у гонщиков из Греции и бронзовая медаль – у спортсменов команды «Марафон-Тула» Максима Пискунова и Артура Ершова.

Среди женщин в этом виде программы гонщицы команды «Марафон-Тула» Мария Аверина и Диана Климова завоевали золотую медаль, серебро – у тулячки Марии Ростовцевой, которая выступала в паре с гонщицей из Санкт-Петербурга Дарьей Мальковой, бронза также у тульской гонщицы Александры Гончаровой в паре с москвичкой Галиной Стрельцовой.

В групповой гонке по очкам среди юниоров победу одержал свердловский спортсмен Михаил Вьюношев, туляки Валерий Майоров и Ильназ Исмагилов заняли 2-е и 3-е места.

В рамках Кубка России проводился гит на 500 метров с места среди женщин. В этом виде программы весь пьедестал почета заняли тульские гонщицы. Золотая медаль – у Екатерины Королевой, серебряная – у Ольги Гончаровой и бронзовая – у Ксении Андреевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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