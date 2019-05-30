СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-30T11:25:09+03:00

В Туле продолжаются работы по благоустройству

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Посадка цветов пройдет на ул. Токарева, ул. Свободы, площади 50-й Армии. 10 лип посадят на проспекте Ленина, от ул. Советской до ул. Каминского. На ул. Путейской пройдет подготовка под укладку рулонного газона. Кроме того, на сегодня запланирован полив посаженных деревьев, кустов и рулонного газона на улицах города.

В планах на сегодня – продолжить удаление очагов произрастания борщевика Сосновского в поселениях Зареченского округа на территории «Рождественское».

Окос газонов силами МКУ «Сервисный центр города Тулы» будет проведен на улицах Луначарского, Литейной, Союзной, Благовещенской, Шухова, Вересаева, в зоне отдыха реки Воронка и др.

АО «Спецавтохозяйство» окосит газоны на ул. Рязанской, пушкинской, Демьянова, Лейтейзена и др. Стрижка живой изгороди пройдет на проспекте Ленина, улицах Первомайской, Кирова, Металлургов.

В планах на сегодня, 30 мая, вывоз свалок. Продолжается ликвидация свалок на улице 1-й Прокатной, в деревне Нижняя Китаевка.

ИСТОЧНИК KP.RU