2019-05-30T11:25:09+03:00
Общество

На ул. Путейской пройдет подготовка под укладку рулонного газона

В Туле продолжаются работы по благоустройству
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Посадка цветов пройдет на ул. Токарева, ул. Свободы, площади 50-й Армии. 10 лип посадят на проспекте Ленина, от ул. Советской до ул. Каминского. На ул. Путейской пройдет подготовка под укладку рулонного газона. Кроме того, на сегодня запланирован полив посаженных деревьев, кустов и рулонного газона на улицах города.

В планах на сегодня – продолжить удаление очагов произрастания борщевика Сосновского в поселениях Зареченского округа на территории «Рождественское».

Окос газонов силами МКУ «Сервисный центр города Тулы» будет проведен на улицах Луначарского, Литейной, Союзной, Благовещенской, Шухова, Вересаева, в зоне отдыха реки Воронка и др.

АО «Спецавтохозяйство» окосит газоны на ул. Рязанской, пушкинской, Демьянова, Лейтейзена и др. Стрижка живой изгороди пройдет на проспекте Ленина, улицах Первомайской, Кирова, Металлургов.

В планах на сегодня, 30 мая, вывоз свалок. Продолжается ликвидация свалок на улице 1-й Прокатной, в деревне Нижняя Китаевка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области 19-летняя девушка попалась на квартирных кражах
Туляк попался на краже кваса из ларька
В Тульском жкзотариуме открывается выставка детских работ
В Тулу идет гроза
Выходные 31 мая - 2 июня на Казанской набережной в Туле: программа
Мария Аверина и Диана Климова взяли "золото" на международных соревнований «Гран-при Тулы»
Левашова в тульском "Арсенале" может заменить Беленов
Из-за жары в Туле начали бесплатно раздавать воду
Порыв в Пролетарском районе Тулы устранят к вечеру 30 мая
Туляков приглашают на финал конкурса «Арт-Профи форум»
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет Всероссийская научная конференция «Вторая мировая война: история и историческая память», посвященная 80-летию начала Второй мировой войны
В День защиты детей экскурсионный автобус прокатит юных туляков бесплатно
Пропавшую в Тульской области девятилетнюю девочку нашли мертвой
В тульском Мясново откроется новый учебный корпус Центра образования № 4
В Тульской области разыскивают пропавшую девятилетнюю девочку
Число УК, попавших в зеленую зону рейтинга Тульской области, увеличилось
28 УК попали в красную зону рейтинга Тульской области
За сутки в Туле произошло 33 ДТП
В Туле на ул. Щегловской засеке пожар на трансформаторной подстанции тушили 19 человек
Выпуск городского пассажирского транспорта на линии в Туле составляет около 100%
В Тульской области ночью полыхал дом: есть пострадавшие
В тульском Заречье три авто не поделили дорогу