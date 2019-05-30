На ул. Путейской пройдет подготовка под укладку рулонного газона
Посадка цветов пройдет на ул. Токарева, ул. Свободы, площади 50-й Армии. 10 лип посадят на проспекте Ленина, от ул. Советской до ул. Каминского. На ул. Путейской пройдет подготовка под укладку рулонного газона. Кроме того, на сегодня запланирован полив посаженных деревьев, кустов и рулонного газона на улицах города.
В планах на сегодня – продолжить удаление очагов произрастания борщевика Сосновского в поселениях Зареченского округа на территории «Рождественское».
Окос газонов силами МКУ «Сервисный центр города Тулы» будет проведен на улицах Луначарского, Литейной, Союзной, Благовещенской, Шухова, Вересаева, в зоне отдыха реки Воронка и др.
АО «Спецавтохозяйство» окосит газоны на ул. Рязанской, пушкинской, Демьянова, Лейтейзена и др. Стрижка живой изгороди пройдет на проспекте Ленина, улицах Первомайской, Кирова, Металлургов.
В планах на сегодня, 30 мая, вывоз свалок. Продолжается ликвидация свалок на улице 1-й Прокатной, в деревне Нижняя Китаевка.
ИСТОЧНИК KP.RU